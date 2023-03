Sterk herstel omzet SnowWorld

De omzet van SnowWorld, de beursgenoteerde exploitant van indoor skiresorts is in het gebroken boekjaar (1 oktober 2021-30 september 2022) sterk gestegen. Dat blijkt uit het persbericht dat SnowWorld vrijdag nabeurs heeft uitgebracht.

De afgelopen twee boekjaren 2020/21 en 2021/22 hebben Covid en daarmee verband houdende verplichte sluiting van de skiresorts een sterk negatieve impact gehad op de bedrijfsactiviteiten en de resultaten van SnowWorld. In 2020/21 golden er voor 263 dagen beperkingen en waren de SnowWorld vestigingen 165 dagen compleet gesloten.

In het boekjaar 2020/2021 werd een negatieve EBITDA behaald van 7,0 miljoen euro op 13,9 miljoen euro omzet. In 2021/22 had SnowWorld te maken met avondsluitingen vanaf medio november en volledige sluiting van 19 december 2021 tot en met 15 januari 2022. In 2021/22 trad een sterk herstel op. De omzet steeg naar 40,9 miljoen euro en de EBITDA naar 4,8 miljoen euro positief.

Het nettoresultaat kwam uit op 1,5 miljoen euro negatief. Op operationeel gebied heeft SnowWorld verdere stappen gezet ter uitvoering van haar groeiplan. In dat kader heeft SnowWorld in december 2021 de skihal in Terneuzen gekocht. Voorts is een nieuwe vestiging geopend in Amneville (Frankrijk). CEO Wim Hubrechtsen geeft aan tevreden te zijn over de resultaten en uit te zien naar afronding van de audit.