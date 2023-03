Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na eerdere verliezen toch hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 3.971,01 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 32.237,53 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 11.823,96 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden vrijdag gedurende de tweede helft van de handelsdag van eerdere verliezen, nadat aanhoudende zorgen over de kwetsbare bankensector voor druk zorgden, hoewel de Amerikaanse minister van financiën benadrukte indien nodig te zullen ingrijpen om het financiële systeem te stabiliseren.

Marktstrateeg Michael Bell van JPMorgan Asset Management zei dat beleggers proberen te bepalen in hoeverre zorgen over het banksysteem zullen leiden tot een nog verdere verkrapping van de kredietvoorwaarden.

Hij zei dat het risico op een recessie zowel in Europa als de VS is toegenomen. Hij voegde toe dat centrale banken en andere autoriteiten waarschijnlijk krachtig zullen reageren op verdere stress in de banksector.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in de VS bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS in februari op maandbasis met 1,0 procent zijn gedaald, terwijl de markt rekende op een daling van 0,3 procent.

De Amerikaanse economie is in maart flink harder gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in maart uit op 53,8 tegen 50,6 in februari, terwijl de index voor de industrie steeg van 47,3 naar 49,3.

De euro/dollar noteerde op 1,0760. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0759 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0830 op de borden.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,70 dollar, lager op 69,26 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag staan in de VS geen macro-publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

First Republic, dat donderdag zo'n 6 procent daalde, noteerde vrijdag circa 5,5 procent lager. Citigroup daalde ruim 1,0 procent, JPMorgan Chase verloor circa 1,5 procent en Morgan Stanley noteerde ruim 2,0 procent lager. Bank of America steeg daarentegen circa 0,6 procent.

Block, dat donderdag al stevig onder druk stond na een rapport van shorter Hindenburg, verloor bijna 2,0 procent.

Apple steeg circa 0,7 procent. Het concern is van plan om 1 miljard dollar per jaar uit te geven aan films, die ook in de bioscoop zullen worden vertoond, als onderdeel van een poging om meer abonnees voor zijn streamingsdienst te winnen en een grotere speler in Hollywood te worden.