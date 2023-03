Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, vanwege hernieuwde bankzorgen en de toenemende kans op een recessie, waardoor ook de vraag naar olie onder druk zou kunnen komen te staan. "We handhaven onze 'bearish' macro-visie, gebaseerd op de waarschijnlijkheid van extra problemen in de bankensector, waarbij de toenemende kans op een recessie het brandstofverbruik dreigt aan te tasten", aldus analisten van Ritterbusch. "Recessies leiden doorgaans tot dalingen van de olieprijs. Er is geen reden om aan te nemen dat het deze keer anders zal zijn", zeiden economen van Wells Fargo. De economen van de Amerikaanse bank voorspellen dat de economische krimp in ontwikkelde economieën in de tweede helft van dit jaar zal beginnen. Vorige week daalde de olieprijs ook al vanwege zorgen over de gezondheid van de banksector. "De olieprijzen konden zich [afgelopen week] korte tijd herstellen, hoewel Brent met 77 dollar per vat nog steeds 10 procent goedkoper was dan aan het begin van het jaar", zei analist Barbara Lambrecht van Commerzbank. "Dit is enerzijds te danken aan de nog steeds verhoogde risico-aversie en anderzijds aan het verrassend hoge aanbod", voegde zij toe. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,0 procent, ofwel 0,70 dollar, lager op 69,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

