AEX houdt stand ondanks zorgen bankencrisis

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen, maar leverde richting het weekend wel terrein in door de aanhoudende zorgen over een bankencrisis.

Met een slot van 731,81 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis toch 1,3 procent. Vorige week vrijdag daalde de index zo'n 3 procent, toen naar 722,43 punten.

De rust op de markten keerde afgelopen week aanvankelijk terug, nadat bekend werd dat UBS zijn noodlijdende sectorgenoot Credit Suisse overneemt voor circa 3 miljard Zwitserse frank, terwijl de Fed en vijf andere grote centrale banken aankondigden stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende Amerikaanse dollars beschikbaar blijven in het mondiale financiële systeem.

"De oorzaak van de in problemen geraakte banken is van een heel andere orde dan die tijdens de financiële crisis", volgens investment manager Simon Wiersma van ING. "En met de huidige waarderingen dienen zich ook weer kansen aan in een geplaagde sector."

Toch waren beleggers niet overtuigd en bankaandelen bleven onder druk staan. Vrijdag kelderde het aandeel van Deutsche Bank, terwijl de credit default swaps, de verzekering op obligaties van de Duitse bank, flink stegen. Berlijn benadrukte vrijdag dat Deutsche Bank niet in gevaar is en dat de bank zeer winstgevend is.

"De CDS van Deutsche Bank staan nu op 200, terwijl ze woensdag nog rond de 140 stonden. Dit komt overeen met een stijging van 42 procent”, legde marktanalist Salah Bouhmidi van IG uit.

"De paniek is volgens mij kunstmatig opgeblazen en biedt shortsellers een goede gelegenheid om de bankperikelen kunstmatig te verlengen via bijvoorbeeld CDS", volgens Bouhmidi. "Maar een wildgroei kan zich natuurlijk steeds opnieuw verspreiden, zoals nu te zien is, en de kwetsbaarheid van de bankensector op de proef stellen", waarschuwde de marktkenner.

Goldman Sachs verwacht dat de huidige stress in de bankensector druk zal zetten op de economische activiteit in de VS en de eurozone.

Een aantal kleine en middelgrote banken in de VS zullen waarschijnlijk nog met problemen worden geconfronteerd, wat zal leiden tot een aanscherping van de kredietvoorwaarden, die naar verwachting 0,3 tot 0,5 procentpunt van de economische groei zullen afsnoepen, voorspelt Goldman Sachs.

In de eurozone lijkt de bankensector veerkrachtig, maar de kredietvoorwaarden zullen naar verwachting ook worden aangescherpt, waardoor de groei met 0,3 tot 0,4 procentpunt zal dalen, vulde Goldman aan.

De perikelen in de mondiale bankensector waren afgelopen week nog niet terug te zien in de inkoopmanagersindexen. In de eurozone groeide de dienstensector in maart harder, maar kromp de industrie wel. Het beeld in de VS was hetzelfde.

Fed bijna klaar met renteverhogingen

Veel aandacht ging afgelopen week verder uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De vraag vooraf was of de Fed de rente überhaupt zou verhogen gezien de problemen bij een aantal regionale Amerikaanse banken. Er waren analisten die een pauze opperden.

Uiteindelijk verhoogde de Fed de rente conform de algemene marktverwachting met 25 basispunten, naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Daarmee lijkt een piek in de beleidsrente bereikt, zo stelde Wiersma van ING.

"De onderliggende inflatie in de VS neemt snel af, waardoor we nu met redelijke zekerheid durven stellen dat na de verhoging van gisteren de piek in de beleidsrente in de VS is bereikt", aldus Wiersma. "Historisch gezien is dat het moment waarop de vooruitzichten voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers sterk verbeteren."

Ook experts van obligatiebelegger PGIM Fixed Income verwachten dat afgelopen woensdag de laatste renteverhoging van de huidige cyclus is geweest. Zij denken dat de problemen in de bankensector nog een staartje krijgen, waardoor de Fed genoodzaakt zal zijn om de rentes tegen het einde van dit jaar weer met 50 tot 75 basispunten te verlagen.

Rabobank gaat daar niet vanuit. Marktanalist Philip Marey wees op het feit dat de centrale bank voor 2023 vasthoudt aan een mediaan van 5,1 procent. Dit suggereert dat, in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de Fed de rente dit jaar nog niet gaat verlagen, aldus Marey.

Verder verhoogden de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen afgelopen week de rentes, net als de Bank of England. De Britse centrale bank heeft de beleidsrente donderdag zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd naar 4,25 procent.

Marktanalist Stefan Koopman van Rabobank verwacht dat de Bank of England de rente nog wel één of twee keer zal moeten verhogen. De verwachting voor de piekrente steeg tot 4,6 procent, wat betekent dat de meeste marktdeelnemers nog één verhoging met 25 basispunten voorzien, en sommige nog twee. "Wij behoren tot dat laatste kamp", zei Koopman namens Rabobank.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0759 en werd daarmee op weekbasis circa een procent duurder. De dollarzwakte was gunstig voor de olieprijzen. WTI-olie kostte vrijdag ruim 68 dollar en was daarmee op weekbasis ruim 3 procent duurder.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,382 procent en de Duitse variant op 2,115 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX deden financials afgelopen week slechte zaken. Aegon en ING verloren op weekbasis gemiddeld 2 procent. NN Group was hekkensluiter, met een verlies van 4,5 procent.

Koploper Prosus won bijna 9 procent op weekbasis, na positief ontvangen cijfers van de Chinese techgigant Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is.

ArcelorMittal won ruim 4 procent na een koopaanbeveling van Bank of America.

Flow Traders spon afgelopen week garen bij de volatiliteit op de markten en steeg op weekbasis meer dan 9 procent in de AMX. OCI verloor juist 11 procent.

Just Eat Takeaway.com wil in het Verenigd Koninkrijk afscheid nemen van zijn Scoober-model met eigen bezorgers, waardoor zo'n 1.700 banen verdwijnen. De stap maakt deel uit van een reorganisatie en vereenvoudiging van het bezorgmodel in het Verenigd Koninkrijk, bedoeld om efficiënter te worden, meldde Just Eat. Het aandeel daalde op weekbasis toch 6 procent.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties daalde ruim 8 procent op weekbasis na vrijgave van cijfers. ING sprak van solide resultaten, maar de outlook voor dit jaar viel wel wat tegen.

In de AScX steeg Ordina met bijna 25 procent naar 5,95 euro op vrijdag. Ordina bereikte een akkoord over een overname voor 5,75 euro per aandeel, ex-dividend, door Sopra Steria. Het bod is hoger dan verwacht, zo oordeelde ING.

Kendrion won ruim 5 procent op weekbasis na een belangenmelding van meer dan 20 procent door vermogensbeheerder Teslin, ook een grootaandeelhouder van Ordina.

Smallcap Ebusco schreef afgelopen week dik 4 procent bij. Qbuzz plaatste een bestelling bij Ebusco voor de levering van 63 bussen. Volgende week opent Ebusco de boeken.

Avantium en Azerion bevonden zich aan de verkeerde kant van de streep en daalden respectievelijk 9 en 12 procent.