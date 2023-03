SnowWorld boekt hogere omzet en reduceert verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) SnowWorld heeft het afgelopen gebroken boekjaar een hogere omzet geboekt en wist zijn verlies fors te reduceren. Dit bleek vrijdag nabeurs uit de niet-geauditeerde voorlopige jaarcijfers van de exploitant van overdekte skihallen. SnowWorld boekte het afgelopen gebroken boekjaar een EBITDA van 4,8 miljoen euro, in vergelijking met een negatieve EBITDA van 7,0 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 1,5 miljoen euro, tegenover een verlies van 12,1 miljoen euro een jaar eerder. De omzet verbeterde van 13,9 miljoen naar 40,9 miljoen euro. SnowWorld is inmiddels voor meer dan 95 procent in handen van Alychlo, dat wordt gecontroleerd door de Belgische miljardair Marc Coucke. Half maart meldde het concern in mei een uitkoopprocedure te kunnen starten. "Het sterke omzetherstel vormt een steun in de rug bij de – zeer constructieve – gesprekken met de financiers van SnowWorld. De verwachting is dat SnowWorld – post-Covid – weer zal kunnen voldoen aan de met de banken overeengekomen convenanten", zei het bedrijf vrijdag. Dividend wordt niet uitgekeerd omdat de kasstroom eerst wordt aangewend "om de vermogenspositie te versterken", aldus SnowWorld. Bron: ABM Financial News

