Financials onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag in mineur het weekend ingegaan. Met een slotstand van 731,81 punten verloor de AEX 1,6 procent. Op weekbasis won de hoofdindex wel 1,3 procent terrein.

"Deze week hadden de Europese bankaandelen een beetje respijt dankzij de gedwongen overname van Credit Suisse door UBS, maar dat respijt is snel verdampt nu het vooruitzicht van een nieuwe crisis ontstaat", zei Naeem Aslam, chief investment officer van Zaye Capital Markets, waarbij het doelde op de koersval van Deutsche Bank.

Vrijdag kelderde het aandeel 8 procent in Frankfurt, terwijl de credit default swaps, de verzekering op obligaties van de Duitse bank, flink stegen. Berlijn benadrukte vrijdag dat Deutsche Bank niet in gevaar is en dat de bank zeer winstgevend is.

"De CDS van Deutsche Bank staan nu op 200, terwijl ze woensdag nog rond de 140 stonden. Dit komt overeen met een stijging van 42 procent", legde marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland uit.

"De paniek is volgens mij kunstmatig opgeblazen en biedt shortsellers een goede gelegenheid om de bankperikelen kunstmatig te verlengen via bijvoorbeeld CDS", volgens Bouhmidi. "Maar een wildgroei kan zich natuurlijk steeds opnieuw verspreiden, zoals nu te zien is, en de kwetsbaarheid van de bankensector op de proef stellen", waarschuwde de marktkenner.

Goldman Sachs verwacht dat de huidige stress in de bankensector druk zal zetten op de economische activiteit in de VS en de eurozone.

In de eurozone lijkt de bankensector veerkrachtig, maar de kredietvoorwaarden zullen naar verwachting ook worden aangescherpt, waardoor de groei met 0,3 tot 0,4 procentpunt zal dalen, aldus Goldman.

De perikelen in de mondiale bankensector waren vrijdag nog niet terug te zien in de inkoopmanagersindexen. In de eurozone groeide de dienstensector in maart harder, maar kromp de industrie wel. Het beeld in de VS was hetzelfde.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0759. Een vat WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper, nu de vrees is dat de bankenstress dus ook de brede economie zal raken.

Stijgers en dalers

ING en NN Group leverden in de AEX tot 4 procent in. DSM verloor ruim 3,5 procent na een koersdoelverlaging van UBS, dat wel het koopadvies handhaafde.

De winsten waren beperkt. Koploper Unilever kon wel een procent bijschrijven.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties daalde in de Midkap meer dan 6 procent na vrijgave van cijfers. ING sprak van solide resultaten, maar de outlook voor dit jaar viel wel wat tegen.

Flow Traders profiteerde van de volatiliteit in de markt en steeg ruim 2 procent. OCI en Arcadis verloren 4,5 tot bijna 6 procent.

Bij de kleine fondsen daalde Azerion bijna 12 procent. Vivoryon liet zo'n 8,5 procent gaan. Accsys wist ruim anderhalf procent te stijgen.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.