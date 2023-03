Beursblik: koersval Deutsche onderstreept aanhoudende zorgen over bankensysteem Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Deutsche Bank staan vrijdag flink onder druk en ook bankaandelen elders worden meegezogen in de aanhoudende zorgen over het mondiale bankensysteem. "Deze week hadden de Europese bankaandelen een beetje respijt dankzij de gedwongen overname van Credit Suisse door UBS, maar dat respijt is snel verdampt nu het vooruitzicht van een nieuwe crisis ontstaat", meent Naeem Aslam, chief investment officer van Zaye Capital Markets. "Deutsche Bank staat nu onder druk en beleggers herpositioneren zich", ziet Jon Jonsson van Neuberger Berman. "Ik denk niet dat er onmiddellijke zorgen zijn over Deutsche Bank, maar het kan vandaag de dag snel gaan. Het is zeker een bank die al lange tijd worstelt met de winstgevendheid," aldus de vermogensbeheerder. De spread op vijfjarige credit default swaps (CDS) van de Duitse bank steeg donderdag naar 175, het hoogste niveau sinds 2018 en de eendaagse stijging was de grootste in zijn geschiedenis, volgens persbureau Reuters. Ook de waarde van de AT1 obligaties van Deutsche Bank is aanzienlijk afgenomen. Hoe hoger de CDS noteren, hoe groter de kans op een default, aldus marktkenners, die benadrukken dat die van Deutsche Bank nog niet in de buurt komen van die van het noodlijdende Credit Suisse, dat afgelopen weekend werd gered door sectorgenoot UBS en de Zwitserse autoriteiten. Volgens Aslam is er niet één specifieke gebeurtenis of ontwikkeling die kan worden aangewezen als de oorzaak van de aanzienlijke verschuivingen in de CDS van Deutsche Bank. De marktkenner van Zaye Capital Markets wijst erop dat het huidige niveau van credit default swaps voor Europese banken net iets lager liggen dan tijdens het hoogtepunt van de Europese financiële crisis in 2013. Het huidige niveau ligt wel boven het niveau dat de CDS bereikten tijdens de financiële crisis van 2008, volgens Aslam. Als dit niet normaliseert, "is het zeer waarschijnlijk dat de aandelenmarkt hier nog dagen last van heeft." Bron: ABM Financial News

