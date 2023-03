Financieringsbehoefte Nederland 2023 licht verlaagd Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat gaat komend jaar licht verlaagd. Dit bleek vrijdag uit de outlook voor 2023 van DSTA, het agentschap van het ministerie van Financiën. Nederland heeft voor 2023 een geschatte financieringsbehoefte van 99,7 miljard euro tegen half december ruim 101 miljard euro. Daarvan met nog altijd 31,6 miljard euro op de kapitaalmarkten worden opgehaald en nu 34,5 miljard tegen eerder 36,3 miljard euro op de geldmarkten. Daarbij wordt ook nog een tekort opgeteld van 33,6 miljard euro. Voor het tweede kwartaal staan vijf veilingdata voor staatsobligaties gepland, te beginnen op 4 april waarop 7 staatsleningen worden geveild waarmee Den Haag in totaal 3 tot 5 miljard euro wil binnenhalen. De looptijd daarvan eindigt half januari 2030. De overige data luiden 18 april, 23 mei, 13 juni en 27 juni. Voor schatkistpapier zijn zes veiling data geprikt en wel op 3 april, 17 april, 2 mei, 15 mei, 5 juni en 19 juni. Bron: ABM Financial News

