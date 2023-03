Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Rond het middaguur noteren de futures op de S&P 500 0,7 procent in het rood.

Donderdag sloten de indexen op Wall Street in het groen, hoewel een deel van de winsten tegen het einde van de handelsdag wel verloren ging. Beleggers blijven bezorgd over de kwetsbare bankensector, ondanks garanties van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, dat zij verder kan ingrijpen om het financiële systeem te stabiliseren wanneer dit nodig is.

De koersen van de regionale banken First Republic en PacWest Bancorp gingen donderdag aanvankelijk omhoog, maar sloten toch lager. Vrijdag verliezen deze aandelen opnieuw terrein.

Ondanks snelle maatregelen van toezichthouders en beleidsmakers neemt het risico toe dat de stress in het bankwezen overslaat naar andere sectoren en de Amerikaanse economie, waardoor "grotere financiële en economische schade wordt aangericht dan verwacht", waarschuwde Moody's donderdag in een rapport.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag in de VS aandacht voor de orders voor duurzame goederen in februari en de samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector in maart.

De euro/dollar noteert vrijdag rond lunchtijd op 1,0719. WTI-olie is 3 procent goedkoper per vat dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

First Republic, dat donderdag zo'n 6 procent daalde, lijkt vrijdag 3 procent lager te gaan openen. Grootbanken als Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Bank of America noteren voorbeurs 1,5 tot 2,5 procent in het rood.

Block, dat donderdag al stevig onder druk stond na een rapport van shorter Hindenburg, levert vrijdag in de voorbeurshandel nog eens 3 procent in.

Slotstanden

De S&P 500 won donderdag op het slot 0,3 procent op 3.948,72 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 32.105,25 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.787,40 punten.