Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat donderdag al enige onrust ontstaan was over de risico's die obligaties van Deutsche Bank dragen, als gevolg waarvan de verzekeringspremies, de zogeheten credit default swaps, voor die schulden van de Duitse bank scherp opliepen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 1,8 procent op 433,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,5 procent naar 14.836,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 2,2 procent met een stand van 6.985,54 punten. De Britse FTSE zakte 1,9 procent naar 7.354,81 punten.

Deutsche Bank gaf vrijdag aan dat het op 24 mei voor 1,5 miljard aan obligaties met een looptijd tot begin 2028 terugkoopt.

"Bankproblemen houden de gemoederen bezig, maar tech profiteert wel van de lagere rentes", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

In aanvulling op woensdagavond, besloot de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen de boel wat te kalmeren. Toezichthouders zouden toch wel bereid zijn om meer actie te ondernemen als dat nodig is om Amerikaanse banken te stabiliseren. "Woensdag zei ze nog dat ze geen algemene dekking voor deposito’s, zonder goedkeuring van het congres, had overwogen of besproken", aldus Blekemolen.

"In de afgelopen week hebben we centrale banken de rentes weer zien verhogen, maar er lijkt een bewustwording te zijn dat de rentepiek dichtbij of voorbij is voor wat betreft de huidige cyclus aan verhogingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit beeld zien we terug in de rentemarkten."

De Britse detailhandelsverkopen waren over februari een stuk beter dan verwacht met een stijging van 1,2 procent op maandbasis, terwijl daar een stijging van 0,3 procent voor werd voorzien. De plus van januari werd opwaarts bijgesteld van 0,5 procent op maandbasis naar 0,9 procent.

In de eurozone kwamen vandaag de eerste inkoopmanagersindices naar buiten. In Duitsland groeide de economie in maart harder dan verwacht, louter door een spurt in de dienstensector, want de krimp in de industrie werd groter. Ook de economie van de eurozone groeide harder dan verwacht. In het Verenigd Koninkrijk viel het groeitempo iets terug, terwijl de Fransen de stijgende lijn juist ook vasthielden.

Voor de Verenigde Staten staan vanmiddag de orders voor duurzame goederen over februari en de samengestelde inkoopmanagersindex op het programma. Het is vrijdag de laatste handelsdag dat het tijdsverschil met de VS vijf uur bedraagt; vanaf aanstaande maandag worden de Amerikaanse macrocijfers weer op de gebruikelijke tijdstippen gepubliceerd.

Sprekers zijn vandaag Joachim Nagel, voorzitter van de Deutsche Bundesbank, en de voorzitter van de Fed van St.Louis James Bullard.

De olieprijs daalde vrijdag hard. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 3,4 procent in het rood op 67,55 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 73,47 dollar werd betaald, een daling van 3,2 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0724. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0835 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0839 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De koers van het aandeel Deutsche Bank noteerde vrijdag 13,4 procent lager en trok tal van koersen van Europese grootbanken, maar ook verzekeraars met zich mee. Zo noteerde de koers van het aandeel ABN AMRO 4,8 procent lager, van ING 5,2 procent, van Aegon 4,6 procent, van Crédit Agricole 3,7 procent, van Sociéte Générale 7,5 procent en van BNP Paribas 6,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood.

De S&P 500 won donderdag 0,3 procent op 3.948,72 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 32.105,25 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.787,40 punten.