Credit default swaps terug van weggeweest

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag in de loop van de ochtend een stuk lager als gevolg van de oplopende verzekeringsvoorwaarden voor de afdekking van de kredietrisico's bij obligaties van Deutsche Bank.

"Dat voedt de gedacht dat er druk zou kunnen ontstaan op de Europese rente", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat besef zette de euro onder druk ten opzichte van de dollar."

De nieuwste zorgen in de bankensector zorgden niet alleen voor de forse koersdaling voor het aandeel Deutsche Bank, maar maakten ook duidelijk dat de valutamarkt zeer alert is en zeer gevoelig voor onzekerheden over het bankensysteem. "Dat maakt de markt nog altijd erg volatiel", ziet Croonen. "Ik denk dat de hogere credit default swaps vandaag een dominanten factor van betekenis blijven", aldus de handelaar van Ebury vrijdag.

Woensdag verhoogde de Fed de beleidsrente met 25 basispunten, overeenkomstig de consensus. Een aanzienlijke minderheid van de voorspellers verwachtte volgens ABN AMRO geen verandering gezien de onrust in de banksector.

"Wij verwachten nu nog een verhoging met 25 basispunten door de Fed, waardoor de fed funds rate uitkomt op 5,00 tot 5,25 procent. Wij hebben ook onze verwachting voor renteverlagingen naar achteren geschoven, die nu eerder in december dan in september van start zullen gaan, omdat de arbeidsmarkt veerkrachtiger is dan wij op dit punt in de cyclus hadden verwacht", aldus Boele.

Het basisscenario van ABN AMRO is dat de renteverlagingen, zodra ze van start gaan, bij elke Fed vergadering met 25 basispunten worden voortgezet, totdat het beleid weer neutraal is. "Wij verwachten dat de fed funds rate eind 2024 op 2,75 tot 3,00 procent ligt en begin 2025 weer neutraal op circa 2,5 procent."

In aansluiting op het rentebesluit van vorige week door de Europese Centrale Bank, toen de rente met 50 basispunten werd verhoogd, verwacht ABN AMRO dat de ECB de depositorente medio dit jaar zal verhogen tot een piek van 3,75 procent, met een renteverhoging van 50 basispunten tijdens de vergadering in mei, gevolgd door een verhoging met 25 basispunten in juni. "Het rentebesluit kwam overeen met onze verwachting. Ook voor de ECB zien wij een renteverlagingscyclus die in december begint en doorgaat in 2024", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

ABN AMRO zette vrijdag ook uiteen wat de verwachtingen in de markt zijn. "De markt verwacht dat de fed funds rate in mei een piek van 4,9 procent zal bereiken en dat de rente daarna wordt verlaagd, met in totaal 75 basispunten vanaf de piek tot het einde van het jaar. De markt houdt er rekening mee dat de economie door de bankencrisis geen zachte landing zal kennen. Voor de ECB verwacht de markt dat de depositorente in juli zal pieken op 3,40 procent, met een mogelijke renteverlaging tegen het einde van dit jaar", legde Boele uit.

Omdat ABN AMRO de meeste renteverlagingen door de Fed heeft uitgesteld tot 2024, "denken wij dat de euro op korte termijn minder kan opveren ten opzichte van de dollar. Daarom verlagen wij onze prognose voor de euro voor eind 2023 van 1,12 naar 1,10 dollar. Wij handhaven de prognose voor de euro voor eind 2024 echter op 1,16 dollar, omdat wij voor 2024 meer renteverlagingen voor de Fed dan voor de ECB verwachten", aldus Boele.

ABN AMRO ziet nog twee andere belangrijke factoren die in de toekomst nauwlettend in het oog moeten worden gehouden. Ten eerste: zolang de Fed de financiële markten van voldoende dollarliquiditeit blijft voorzien, is het onwaarschijnlijk dat de dollar zal stijgen door zorgen over voldoende dollars in het financiële systeem. Als er paniek ontstaat op de financiële markten dan zou de dollar echter nog steeds kunnen stijgen vanwege zijn status van veilige haven. Zolang paniek uitblijft, zullen de toestand van de Amerikaanse economie en de beleidsvooruitzichten van de Fed waarschijnlijk de belangrijkste drijfveren voor de dollar zijn.

Voor de Verenigde Staten staan vanmiddag de orders voor duurzame goederen over februari en de samengestelde inkoopmanagersindex over maart in een eerste meting op het programma. De economie in de eurozone bleek in maart harder gegroeid. De samengestelde index steeg van 52,0 naar 54,1, de hoogste stand in 10 maanden. Vooraf gingen marktkenners uit van een index van 51,9.

S&P sprak in een toelichting van extra signalen dat de economie de weg omhoog heeft hervonden, na de krimp aan het einde van vorig jaar. Daarbij neemt de inflatiedruk ook steeds verder af en versnelt de banengroei.

Sprekers zijn vandaag Joachim Nagel, voorzitter van de Deutsche Bundesbank, en de voorzitter van de Fed van St.Louis James Bullard.

De euro daalde vrijdag 1,0 procent naar 1,0722 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8779 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,6 procent en noteerde op 1,2216 dollar, ondanks de goede detailhandelsverkopen.