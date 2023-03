Financials opnieuw onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,5 procent tot 732,34 punten.

"Bankproblemen houden de gemoederen bezig, maar tech profiteert wel van de lagere rentes", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx, die opmerkte dat de aandelenmarkten bovengemiddeld volatiel blijven.

In aanvulling op woensdagavond, besloot de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen de boel wat te kalmeren. Toezichthouders zouden toch wel bereid zijn om meer actie te ondernemen als dat nodig is om Amerikaanse banken te stabiliseren. "Woensdag zei ze nog dat ze geen algemene dekking voor deposito’s, zonder goedkeuring van het congres, had overwogen of besproken", aldus Blekemolen.

"In de afgelopen week hebben we centrale banken de rentes weer zien verhogen, maar er lijkt een bewustwording te zijn dat de rentepiek dichtbij of voorbij is voor wat betreft de huidige cyclus aan verhogingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit beeld zien we terug in de rentemarkten."

Hewson merkte op dat de markt zelfs rekening houdt met renteverlagingen, later in het jaar. "Dit lijkt ietwat prematuur."

Door de onrust in de bankensector, daalden de rentes en daar profiteerden techaandelen van. Aandelen als Meta, Alphabet en Microsoft sloten donderdag op Wall Street circa twee procent hoger. "Maar of dit als een sterk teken gezien moet worden is de vraag", aldus Blekemolen.

De economie in de eurozone is in maart harder gegroeid en ook flink meer dan verwacht, zo bleek vanochtend uit een voorlopige inkoopmanagersindex. S&P Global sprak in een toelichting van extra signalen dat de economie de weg omhoog heeft hervonden, na de krimp aan het einde van vorig jaar. Daarbij neemt de inflatiedruk ook steeds verder af en versnelt de banengroei.

Toch is de groei per saldo bescheiden en volledig afhankelijk van de dienstensector, nuanceerde S&P.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0736. De olieprijzen daalden tot drie procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden alleen de databedrijven Wolters Kluwers en RELX, en ASMI en Unilever nipt in het groen. De verzekeraars Aegon en NN en de banken ING en ABN AMRO waren opnieuw de grootste dalers met verliezen van 4,0 tot 4,5 procent. ArcelorMittal verloor 4,3 procent. Donderdag gaf Bank of America nog een koopadvies af voor het staalaandeel.

In de Midkap noteerde vastgoedfonds Eurocommercial Properties 4,2 procent lager na vrijgave van cijfers. ING sprak van solide resultaten, maar de outlook voor dit jaar viel wel wat tegen. OCI was de grootste daler met een verlies van 5,6 procent.

In de AScX won Pharming 1,4 procent. Avantium verloor 5,9 procent.