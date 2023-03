Kok en Den Ouden groter in Lavide Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Martijn Kok en Diede den Ouden hebben grotere belangen in Lavide gemeld. Dit bleek uit meldingen in het kader van de Wet op het financieel toezicht. Per 22 maart meldde Kok een belang van 29,96 procent, grotendeels middellijk reëel gehouden en voor de rest middellijk potentieel. Den Ouden meldde per diezelfde datum een belang van 10,22 procent, voor ruim 4 procent middellijk reëel en voor meer dan 6 procent middellijk potentieel. Op 1 augustus 2019 meldde Kok nog een belang van 23,57 procent en Den Ouden, die momenteel CEO van Lavide is, meldde per 23 februari 2022 een belang van 3,01 procent. De verhogingen zijn het gevolg van 700.000 opties die de twee kregen toen recent een kredietfaciliteit werd afgesloten tussen Lavide en de twee aandeelhouders. Dat krediet is nodig om de komende maanden te overbruggen. Deze opties hebben een uitoefenprijs van 0,50 euro per aandeel Lavide. Lavide wil zich gaan richten op het verstrekken van financieringen aan small- en midcap beursfondsen. Momenteel is het bedrijf, net als een tiental andere kleine fondsen in Amsterdam, op zoek naar een zogeheten OOB accountant. Wet op het financieel toezicht De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News