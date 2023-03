TIE Kinetix meldt verdubbeling orderboek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft het orderboek een stevige vlucht zien nemen. Dit meldde het digitaliseringsbedrijf vrijdagochtend. In de periode oktober tot en met februari groeide het orderboek met meer dan 100 procent, van 4,2 miljoen naar 8,6 miljoen euro. Volgens TIE is deze aanwas te danken aan de nieuwe strategie van de onderneming om te investeren in personeel, met als doel de omzetgroei in de komende jaren vast te kunnen houden. Bron: ABM Financial News

