Accsys presenteert nieuwe financieel directeur

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft Steven Salo aangesteld als financieel directeur per 1 april. Dit maakte de houtveredelaar met een fabriek in Arnhem vrijdagochtend bekend. Salo treedt ook toe tot het bestuur van Accsys. Salo was tot voor kort CFO van het interieurbouw- en productiebedrijf Depa. Financieel directeur William Rudge zal Salo tot eind april ondersteunen om ervoor te zorgen dat de overgang goed verloopt. Medio december vorig jaar meldde Accsys dat CEO Rob Harris per eind maart vertrekt, nadat Rudge in augustus al had gemeld na 12 jaar te zullen stoppen. Accsys meldde vrijdag dat het goede progressie boekt met de zoektocht naar een nieuwe CEO. Totdat er een nieuwe CEO is gevonden, zal voorzitter Stephen Odell per 1 april de taken van CEO ad interim op zich nemen. Bron: ABM Financial News

