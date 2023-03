AEX vermoedelijk lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van bijna een half procent.

Donderdag steeg de AEX na een serie renteverhogingen van onder meer de Federal Reserve, het VK en Zwitserland, nog nipt met 0,2 procent naar 743,59 punten. Op Wall Street koerste hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond 0,3 procent hoger, terwijl techbeurs Nasdaq een procent klom. Daarmee leverden de Amerikaanse beurzen een deel van de winsten van eerder op de dag weer in.

De Amerikaanse hoofdindices noteerden woensdagavond juist nog scherp lager, na uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, kort voor het sluiten van Wall Street. Zij ontkende dat er voor houders van deposito's van meer dan 250.000 dollar een garantie van de Amerikaanse overheid komt. Daarop kwamen vooral bankaandelen onder druk te staan.

Yellen nam donderdag een andere houding aan door te stellen dat haar ministerie aanvullende stappen kan nemen om het bankensysteem te stabiliseren als dit nodig is. De Amerikaanse Stoxx index voor banken bleef echter onder druk staan en sloot donderdagavond ruim 2,5 procent lager.

Ondanks de snelle maatregelen van toezichthouders en beleidsmakers neemt het risico toe dat de stress in het bankwezen overslaat naar andere sectoren en de Amerikaanse economie, waardoor "grotere financiële en economische schade kan worden aangericht dan verwacht", waarschuwde kredietbeoordelaar Moody's donderdag.

In Azië kiezen beleggers vanochtend voor de zijlijn en de hoofdindices noteren lager, maar de verliezen blijven wel beperkt tot maximaal een half procent.

De Japanse inflatie bedroeg in februari op jaarbasis 3,3 procent, tegen 4,3 procent in januari.



De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak rond 70 dollar per vat. WTI daalde begin deze nog week tot het laagste niveau in 15 maanden, rond 64 dollar, door de vrees dat problemen in de banksector zouden kunnen leiden tot een aanzienlijke economische terugval.

"Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen dat een bankencrisis is afgewend, groeit het vertrouwen dat de maatregelen van centrale banken, toezichthouders en overheden de kans op een crisis, vooral een ernstig scenario, aanzienlijk hebben verkleind, en dat is uiteindelijk goed voor de economie en de vraag naar ruwe olie," aldus analist Craig Erlam van Oanda over de opleving van de olieprijzen.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices in maart, die in de loop van de handelsdag in Europa en de VS worden vrijgegeven. Ook de orders voor duurzame goederen in de VS kunnen op aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

Eurocommercial Properties heeft in 2022 de resultaten zien aantrekken. Het directe resultaat steeg naar 2,28 euro per aandeel. Eurocommercial Properties ging uit van 2,20 tot 2,30 euro. Voor 2023 gaat het vastgoedfonds uit van een direct resultaat van 2,25 tot 2,35 euro.

AMG Advanced Metallurgical Group wil tijdens de jaarvergadering van 4 mei CEO Heinz Schimmelbusch voor nog eens twee jaar benoemen.



De leverancier van klimmaterialen Alumexx boekte in 2022 meer omzet, maar door extra investeringen en kosten, resulteerde dit niet in meer winst. Dit bleek donderdagavond uit de cijfers van de beursgenoteerde leverancier van klimmaterialen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,3 procent op 3.948,72 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 32.105,25 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 11.787,40 punten.