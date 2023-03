Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 69,96 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent goedkoper. Volgens marktanalist Craig Erlam van Oanda stuiten WTI en Brent momenteel op een weerstand rond de niveaus waarop de olieprijzen stonden voorafgaand aan de verkoopgolf van vorige week. WTI daalde vorige week tot het laagste niveau in 15 maanden, door de vrees dat problemen in de banksector zouden kunnen leiden tot een aanzienlijke economische terugval. "Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen dat een bankencrisis is afgewend, groeit het vertrouwen dat de maatregelen van centrale banken, toezichthouders en overheden de kans op een crisis, vooral een ernstig scenario, aanzienlijk hebben verkleind, en dat is uiteindelijk goed voor de economie en de vraag naar ruwe olie," aldus Erlam van Oanda. De prijzen voor ruwe olie eindigden woensdag nog hoger nadat de Federal Reserve zoals verwacht de rente met een kwart punt verhoogde. Uit de prognose van de Fed bleek verder dat de beleidsmakers dit jaar nog maar één renteverhoging verwachten. Daarbij was het wekelijkse voorradenrapport uit de VS ook positief. De Energy Information Administration rapporteerde woensdag een stijging van de Amerikaanse olievoorraden 1,1 miljoen vaten, samen met een daling van 6,4 miljoen vaten in de benzinevoorraden. Bron: ABM Financial News

