Europese beurzen blijven dicht bij huis

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index verloor 0,2 procent tot 446,22 punten. De Duitse DAX sloot fractioneel in het rood op 15.210,39 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,1 procent bij een stand van 7.139,25 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent lager op 7.499,60 punten. De Europese beurzen noteerden het grootste deel van de dag in het rood, na opmerkingen van de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen dat er geen plannen zijn om de depositoverzekering voor banken uit te breiden tot boven de huidige limiet van 250.000 dollar, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Dit overschaduwde de beslissing van de Fed om de rente met nog eens 25 basispunten te verhogen", aldus Hewson, die wel wat herstel zag richting het eind van de dag. De Federal Reserve verhoogde woensdagavond de rente conform verwachting met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,0 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Daarmee lijkt een piek in de beleidsrente bijna bereikt. Vanochtend verhoogden de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen de rentes. De Bank of England deed vanmiddag hetzelfde. De Britse centrale bank heeft de beleidsrente donderdag zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd naar 4,25 procent. Marktanalist Stefan Koopman van Rabobank verwacht dat de Bank of England de rente nog wel één of twee keer zal verhogen. Het pond bewoog niet heel sterk na het rentebesluit en de verklaringen die de Bank of England afgaf. De verwachting voor de piekrente steeg tot 4,6 procent, wat betekent dat de meeste marktdeelnemers nog één verhoging met 25 basispunten voorzien, en sommige nog twee. "Wij behoren tot dat laatste kamp", zei Koopman namens Rabobank. De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0894. WTI-olie werd een procent duurder. Bedrijfsnieuws Financiële waarden hadden het donderdag lastig. Deutsche Bank daalde ruim 3 procent, Société Générale meer dan 2 procent. In Amsterdam daalde ABN AMRO ruim anderhalf procent en ING bijna 3 procent. In Brussel verloor KBC iets meer dan een procent. In Parijs ging Sanofi aan kop, met 5,5 procent winst, na goede studieresultaten met Dupixent. STMicroelectronics won meer dan anderhalf procent en luxemerken als Hermes en Kering eindigden ook duidelijk in het groen. Unibail-Rodamco-Westfield verloor circa 3,5 procent. In Frankfurt deed Zalando goede zaken, met een winst van ruim 2,5 procent. Infineon won dik 2 procent. Commerzbank verloor meer dan 4 procent en Convestro anderhalf procent. Vonovia leverde ruim een procent in. HelloFresh werd iets negatiever over zijn margedoelstelling voor de middellang termijn, bleek donderdag tijdens de beleggersdag van de Duitse maaltijdbezorger. HelloFresh gaat voor 2025 uit van een EBITDA-marge van 10 procent. Eerder werd gerekend op 10 tot 15 procent. Verder rekent het bedrijf op een EBITDA van 1 miljard dollar in 2025 en een omzet van 10 miljard euro. De outlook voor dit jaar bleef staan en daar waren beleggers opgelucht over. Het aandeel steeg ruim 7 procent. Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk in het groen, met een winst van ruim 2 procent voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

