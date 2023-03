AMG wil door met CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group wil tijdens de jaarvergadering van 4 mei CEO Heinz Schimmelbusch voor nog eens twee jaar benoemen. Ook voorzitter Steve Hanke en commissaris Herb Depp moeten dan voor twee jaar worden herbenoemd, terwijl Anne Roby commissaris Dagmar Bottenbruch zou moeten opvolgen, voor een periode van vier jaar. Bron: ABM Financial News

