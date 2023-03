Groen slot AEX na renteverhogingen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na een serie renteverhogingen, in het groen gesloten.

De AEX steeg 0,2 procent naar 743,59 punten.

Nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond de rente verhoogde, volgden vandaag de centrale banken van het VK, Noorwegen en Zwitserland met verhogingen.

De boodschap, in ieder geval in de VS, was dat er spoedig een einde lijkt te komen aan alle renteverhogingen.

De Federal Reserve gaat nog maar één keer de rente verhogen met 25 basispunten, zodat de piekrente van deze rentecyclus 5,0 tot 5,25 procent zal zijn, zo is de verwachting van Bank of America na het rentebesluit van woensdagavond.

Alleen als de spanning in het financiële systeem weer snel daalt, en de macro-economische cijfers sterk blijven, dan sluit Bank of America niet uit dat de Fed na mei toch extra renteverhogingen zal doorvoeren. Maar voor nu meent Bank of America dat de Fed op weg is naar een vervroegd einde van de verkrappingscyclus.

En dat vlotte einde, deed de Amerikaanse rente en de dollar dalen, terwijl het juist gunstig uitpakte voor groei- en techaandelen.

De Britse centrale bank heeft de beleidsrente donderdag zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd naar 4,25 procent.

Marktanalist Stefan Koopman van Rabobank verwacht dat de Bank of England de rente nog wel één of twee keer zal verhogen.

De euro/dollar handelde op 1,0894 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,442 procent. De tweejarige variant stond op 3,879 procent.

De olieprijs bewoog nauwelijks.

Stijgers en dalers

Techaandelen hadden op het Damrak de wind in de rug. Prosus steeg 6,4 procent, vermoedelijk ook een handje geholpen door de cijfers die Tencent gisteren publiceerde. ASMI en ASML stegen 3,4 en 2,8 procent.

ArcelorMittal steeg 0,7 procent na een koopaanbeveling van Bank of America. Na de recente koersdaling is er nu sprake van een goed instapmoment, vindt de bank.

De financials kenden juist een lastige dag. Aegon verloor 1,8 procent en ING en ABN AMRO 2,8 en 1,6 procent. Shell werd 1,8 procent goedkoper.

In de AMX won AMG 3,1 procent. AMG nam een belang van ruim 25 procent in Zinnwald Lithium, en dat is volgens ING een goed plan.

Basic-Fit en PostNL stegen 2,0 en 1,8 procent. OCI werd 3,0 procent goedkoper.

Bij de smallcaps deed Kendrion goede zaken. Het aandeel won 4,4 procent. Teslin bleek het belang in Kendrion te hebben vergroot tot ruim 21 procent. Volgens fondsmanager Jan-Jaap Bongers vanwege de goede investment case en wellicht ook de kans op een overnamebod. "Dan zal de waardering wel een stuk hoger moeten zijn, want wij bieden niet aan op huidige koers plus een premie", aldus Bongers.

Ebusco steeg 4,2 procent en Vivoryon 3,5 procent. Vastned leverde 1,9 procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden goede winsten. De S&P 500 steeg 1,4 procent en de Nasdaq boekte zelfs meer dan 2 procent winst.