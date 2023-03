Betalingsapp Block rommelt volgens shorter met gegevens

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Block dalen donderdag 13 procent, nu de in de VS gevestigde shortber Hindenburg Research beweert dat de betalingsapp rommelt met zijn gebruikersgegevens en de frauduleuze activiteiten op zijn platform niet onder controle heeft.

Een rapport van Hindenburg stelt dat de accounts van Block, waarvan Jack Dorsey mede eigenaar is, waarschijnlijk tussen de 40 en 75 procent bestaat uit valse en dubbele registraties.

Hindenburg verdient geld door te "shorten", of te wedden tegen een aandeel waarover het schrijft. Het rapport is vrij beschikbaar op de site van Hindenburg.

Block zei in zijn meest recente kwartaalverslag in februari dat het aantal actieve gebruikers in december tot 51 miljoen per maand is gestegen, een sprong van 16 procent ten opzichte van een jaar geleden. Het bedrijf definieert actieve gebruikers als klanten die ten minste één transactie hebben verricht, maar "een alias kunnen delen met een of meer andere actieve transactieaccounts".

Het rapport van Hindenburg stelt verder dat Block fraude faciliteert door gebruikers die betrapt zijn op criminele activiteiten of andere verboden activiteiten zoals seksuele uitbuiting, niet te weren. De shorter haalt nieuwsberichten, klachten van het ministerie van Justitie en opmerkingen van werknemers aan als bewijs van Block's lakse naleving.

Block erkende in zijn kwartaalverslag dat de sterk geautomatiseerde aard van de activiteiten het bedrijf vatbaar maakt voor oneigenlijk gebruik, waaronder oplichting en fraude.

Verder is Hindenburg ook totaal niet te spreken over de overname van Afterpay door Block in 2021 voor 29 miljard dollar. "De acquisitie flopt", stellen de analisten, die wijzen op de steeds grotere verliezen die het bedrijf lijdt.