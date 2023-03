AMG rondt deelneming in Zinnwald Lithium af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft een belang van 25,13 procent in Zinnwald Lithium genomen. Dat maakte AMG donderdag bekend, nadat het woensdagavond de intenties hiertoe al kenbaar maakte. Het Duitse lithiumbedrijf voert een kapitaalverhoging door en daaraan nam AMG deel. AMG kocht 119 miljoen nieuwe aandelen voor 12,4 miljoen Britse pond. Zinnwald heeft een notering aan de AIM. Het bedrijf wil een belangrijke toeleverancier worden voor de snelgroeiende branche voor batterijenproducenten in Europa. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.