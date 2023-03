Groene opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt zich donderdag te herpakken. Futures op de S&P 500 wijzen ongeveer een half uur voor de openingsbel op een winst van 0,6 procent en de Nasdaq lijkt ruim een procent hoger te gaan openen. Woensdagavond verhoogde de Federal Reserve de rente met 25 basispunten. En het einde van de renteverhogingen lijkt in zicht. Waar de centrale bank voorheen sprak van "aanhoudende verhogingen", werd dit woensdag niet herhaald. In plaats daarvan zei de Fed dat "wat aanvullende beleidsaanscherpingen passend kunnen zijn". Anderzijds hoeft de markt volgens Rabobank ook niet te rekenen op een renteverlaging later in dit jaar. De koersen kwamen volgens ING woensdagavond onder druk staan, na uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, kort voor het sluiten van Wall Street. Zij ontkende dat er voor houders van deposito's van meer dan 250.000 dollar een garantie van de Amerikaanse overheid komt. Daarop zag ING vooral bankaandelen hard omlaaggaan. "Het verpestte de opgewekte stemming." De koersen van de regionale banken First Republic en PacWest Bancorp lijken donderdag te gaan herstellen. Voorbeurs bleek het aantal steunaanvragen fractioneel gedaald, terwijl analisten op een stijging hadden gerekend. De Chicago Fed National Activity Index is in februari weer in negatief terrein beland. De index daalde van +0,23 in januari naar -0,19 in februari. Indien de index onder nul noteert, dan impliceert dit een groei onder de trend. Donderdagmiddag noteert de euro/dollar op 1,0872 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,503 procent. De olieprijs daalt licht. Bedrijfsnieuws Ford herhaalde in aanloop naar een beleggersdag de outlook voor 2023. De fabrikant voegde daaraan to dat Ford Model E dit jaar een verlies van ongeveer 3 miljard dollar zal lijden. Het aandeel Ford lijkt 1,5 procent hoger te gaan openen. De openingsindicatie voor Tesla is een plus van ruim 2 procent. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is van plan om handhavend te gaan optreden tegen Coinbase Global. Mogelijk heeft de cryptobeurs regels overtreden. Het aandeel lijkt 16 procent lager van start te gaan. Het aandeel Block lijkt 20 procent lager te gaan openen, nadat Hindenburg Research een shortpositie in het bedrijf meldde. Volgens Hindenburg heeft Block gerommeld met cijfers, onder meer over het aantal gebruikers. Slotstanden De Dow Jones index leverde woensdag 1,6 procent in op 32.030 punten. De breder samengestelde S&P 500 index daalde 1,7 procent naar 3.937 punten en de Nasdaq eindigde 1,6 procent lager op 11.670 punten. Bron: ABM Financial News

