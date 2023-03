Turkse centrale bank handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft de rente op 8,5 procent gelaten. Dit maakte het monetaire beleidsorgaan van Turkije donderdagmiddag bekend. In februari werd de rente nog met 50 basispunten verlaagd. Dat was een hervatting van de renteverlagingen, nadat de rente twee maanden op 9,0 procent stond. In de periode die daaraan vooraf ging, werd de rente sterk verlaagd, met 500 basispunten. Bron: ABM Financial News

