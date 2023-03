Bank of England verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de beleidsrente donderdag zoals verwacht met 25 basispunten verhoogd naar 4,25 procent. Er meerderheid van 7 beleidsmakers stemden voor deze verhogen. Er waren twee afwijkende stemmen. Die wilden de rente handhaven op 4,0 procent. Er werd op deze uitkomst gerekend nadat de rust op de financiële markten weer terugkeerde na de redding van Credit Suisse afgelopen zondag. Een pauze was volgens marktkenners niet uitgesloten, maar een hoog en zelfs stijgend inflatiecijfer eerder deze week, beperkte de ruimte voor de Bank of England om de rente niet te verhogen, stelden marktcommentatoren voorafgaand aan het besluit. Ondanks de tegenvallende stijging in februari, blijft de Bank of England verwachten dat de inflatie sterk zal dalen in de rest van het jaar. De Bank of England raadpleegde de Financial Policy Committee na de recente onrust op de bankenmarkt, en die oordeelde dat het Britse bankenstelsel veerkrachtig blijft. Wel zijn de financieringskosten voor banken gestegen na de redding van Credit Suisse. Bron: ABM Financial News

