Beursupdate: AEX doet stapje terug

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 738,72 punten. De Federal Reserve verhoogde woensdagavond de rente conform verwachting met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,0 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Daarmee lijkt een piek in de beleidsrente bereikt, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. "De onderliggende inflatie in de VS neemt snel af, waardoor we nu met redelijke zekerheid durven stellen dat na de verhoging van gisteren de piek in de beleidsrente in de VS is bereikt", aldus Wiersma. "Historisch gezien is dat het moment waarop de vooruitzichten voor zowel obligatie- als aandelenbeleggers sterk verbeteren." Ook experts van obligatiebelegger PGIM Fixed Income verwachten dat woensdag de laatste renteverhoging van de huidige cyclus is geweest. Zij denken dat de problemen in de bankensector nog een staartje krijgen, waardoor de Fed genoodzaakt zal zijn om de rentes tegen het einde van dit jaar weer met 50 tot 75 basispunten te verlagen. Toch zag Wiersma de koersen onder druk staan, na uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen op woensdag, kort voor het sluiten van Wall Street. Zij ontkende dat er voor houders van deposito's van meer dan 250.000 dollar een garantie van de Amerikaanse overheid komt. Daarop zag ING vooral bankaandelen hard omlaaggaan. "Het verpestte de opgewekte stemming", stelde Wiersma. Vanochtend verhoogden ook de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen de rentes. De Bank of England zal naar verwachting vanmiddag ook met een renteverhoging komen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0886. De olieprijzen daalden tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Prosus 4,4 procent, na positief ontvangen cijfers van de Chinese techgigant Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Tencent publiceerde deze cijfers woensdag, toen de Aziatische markten al gesloten waren. ASMI en ASML stegen tot 1,8 procent. AkzoNobel en NN waren de grootste dalers met verliezen van circa 2,7 procent. ING haalde het aandeel Akzo van de kooplijst. In de AMX won flitshandelaar Flow Traders, gebaat bij volatiliteit, 1,4 procent. Signify was met krap 3,3 procent de grootste daler. In de AScX won Kendrion 3,2 procent na een belangenmelding van meer dan 20 procent door vermogensbeheerder Teslin. Azerion steeg met 3,5 procent. Vastned verloor 3,1 procent en Avantium daalde met 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

