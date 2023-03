"Lithiumproject goed plan van AMG" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De keuze van AMG om een belang te nemen in Zinnwald Lithium is positief. Dit stelt ING donderdag. De analist noemt het strategische investering in een vroeg stadium van een Europees lithiummijnbouwproject dat aantrekkelijk is in economisch opzicht en ook met het oog op duurzaamheid. Daarbij helpt het AMG om te voldoen aan de recente Europese wet voor kritische grondstoffen, die eist dat vanaf 2030 10 procent in eigen land moet worden gewonnen en 40 procent verwerkt. Daarbij vergroot AMG zijn opties voor deals om lithium te verwerven in de toekomst en voor het delen van kennis nadat de productie is opgestart, wat naar verwachting eind 2026 gebeurt. ING handhaaft het koopadvies met een koersdoel van 52,00 euro. Op 30 maart is er een beleggersdag van AMG. Bron: ABM Financial News

