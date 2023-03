Centrale bank Noorwegen verhoogt rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse centrale bank heeft de rente met 25 basispunten verhoogd naar 3,00 procent. Dit bleek donderdag uit berichtgeving van Norges Bank. Het besluit werd unaniem genomen. De bank ziet de inflatie van Noorwegen aanzienlijk boven de doelstelling van de bank uitkomen. Voor deze zomer verwacht de bank een rentestand van circa 3,5 procent, een opwaartse bijstelling van de verwachting in december vorig jaar. Bron: ABM Financial News

