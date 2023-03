AEX lager geopend, Prosus en chippers bovenaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,1 procent lager op 740,89 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijsgaf. Onder de hoofdaandelen won Prosus bijna vier procent, na positief ontvangen cijfers van de Chinese techgigant Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Tencent publiceerde deze cijfers woensdagmiddag, toen de Aziatische markten al gesloten waren. AkzoNobel en ING waren de grootste dalers met verliezen van ongeveer twee procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging voor AkzoNobel. Volgens Van der Pol verlaagde ING het advies van Kopen naar Houden met een koersdoel van 73,50 euro. In de AMX won flitshandelaar Flow Traders, gebaat bij volatiliteit, ruim een half procent. Allfunds was met krap twee procent de grootste daler. In de AScX won Kendrion ruim twee procent na een belangenmelding van meer dan 20 procent door vermogensbeheerder Teslin. Vastned verloor bijna drie procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.