Goede performance Value8 in 2022

Investeringsmaatschappij Value8 heeft in 2022 ‘robuust’ gepresteerd. Dat schrijft de investeringsmaatschappij bij de publicatie van de voorlopige cijfers over 2022.

Het eigen vermogen per aandeel is in 2022 gedaald van 9,32 euro naar 9,03 euro per aandeel. Gecorrigeerd voor het uitgekeerde dividend van 0,17 euro bedraagt de daling 1,3%. Een duidelijke outperformance ten opzichte van de 13,7% daling van de AEX-index, aldus Value8.

Value8 genereerde in 2022 4,2 miljoen euro baten, waarvan 3,6 miljoen euro ontvangen dividend. Met name door de ongerealiseerde waardedaling van de aandelenposities van 8,8 miljoen euro, kwam het nettoresultaat uit op 4,1 miljoen euro negatief.

Deze waardedalingen hebben betrekking op de belangen in Ctac en Renewi. Volgens Value8 kwam de onderliggende groei van Ctac en Renewi het afgelopen jaar niet in de koersontwikkeling tot uiting. De vermogenspositie verbeterde, getuige de stijging van de solvabiliteit van 85,2% naar 91,5%.

Voor 2023 is de investeringsmaatschappij positief gestemd. “Uitgaande van een normaal beursjaar verwacht Value8 voor geheel 2023 een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel”. Het persbericht is gebaseerd op voorlopige cijfers. Value8 verwacht voor eind april het jaarverslag te publiceren. Het dividendvoorstel is nog niet bekendgemaakt.