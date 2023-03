Update: Teslin vergroot belang in Kendrion flink

(ABM FN-Dow Jones) Teslin Participaties Coöperatief heeft een groter belang in Kendrion gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 22 maart 2023.

Teslin meldde een kapitaalbelang van 21,30 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 14 juni 2019 meldde Teslin nog kapitaalbelang van 15,14 procent in Kendrion.

"De hoofdreden dat wij ons belang in Kendrion hebben uitgebreid, is niet omdat wij denken dat het een overnameprooi is. Wij vinden de investment case sterk, zeker na de herpositionering over de afgelopen jaren met een veel sterkere focus op Industrials en Automotive E", zei fondsmanager Jan-Jaap Bongers van Teslin in een reactie tegen ABM Financial News.

"Wij konden de additionele aandelen tegen een, in onze ogen, zeer aantrekkelijke waardering kopen."

Overigens is er bij Kendrion "zeker een kans dat ze een keer overgenomen zullen worden. Dan zal de waardering wel een stuk hoger moeten zijn, want wij bieden niet aan op huidige koers plus een premie", aldus Bongers.

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

