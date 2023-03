SEC kondigt stappen aan tegen Coinbase Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurswaakhond SEC is van plan om handhavend te gaan optreden tegen Coinbase Global. Dat heeft de toezichthouder laten weten aan de grootste Amerikaanse cryptobeurs. Coinbase meldde een zogenaamde Wells notificatie te hebben ontvangen van de SEC, waarin toezichthouders vermoedens uiten van overtreding van wetten ter bescherming van beleggers. Zulke notificaties zijn niet definitief, omdat eventuele juridische claims of schikkingen in het kader van de handhaving nog moeten worden goedgekeurd door de autoriteiten. Coinbase is beursgenoteerd en één van de grootste namen in de Amerikaanse cryptomarkt. De notificatie van de SEC betreft diverse onderdelen van Coinbase, waaronder de genoteerde beleggingen, de dienst Coinbase Earn en de portefeuilledienst. "We zijn voorbereid op deze teleurstellende uitkomst en vertrouwen erop dat onze beleggingen en diensten wettig zijn", stelde chief legal officer Paul Grewel van Coinbase. Bron: ABM Financial News

