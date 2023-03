AEX naar verwachting licht lager van start na Amerikaans rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een half procent.

In aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve sloot de AEX woensdag juist nog 0,8 procent hoger op 741,80 punten.

Op Wall Street leverden de hoofdindices woensdagavond hun winsten in na de vrijgave van het rentebesluit, om vervolgens scherp lager te sluiten. Hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde bij de slotzoemer 1,7 procent in het rood. Vanochtend noteren de futures op de hoofdindex wel weer ruim een half procent in het groen. Het beeld op de Aziatische beurzen is daarnaast vanochtend verdeeld.

In lijn met de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. De grootste verrassing kwam uit de dot-plot van de Amerikaanse centrale bank, die suggereert dat de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank het einde lijken te naderen.

De Fed-bestuurders zien de belangrijkste rente aan het eind van 2023 op een mediaan van 5,1 procent, wat gelijk is aan de prognose in december en erop wijst dat de rente dit jaar waarschijnlijk nog één keer met 25 basispunten zal worden verhoogd.

Daarnaast wijst het feit dat de centrale bank in 2023 wel aan een mediaan van 5,1 procent vasthoudt erop dat de centrale bank in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de rente dit jaar nog niet gaat verlagen, zei analist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell "ingetogen economische groei" te zien, terwijl de inflatie hoog blijft. Hij herhaalde de toewijding van de centrale om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

De centrale bankier benadrukte eveneens dat de Amerikaanse centrale bank alle middelen zal gebruiken om de bankensector veilig en gezond te houden. Wat de schade is van de recente crisis in de sector, is voor de Fed nu nog lastig te bepalen.

Opmerkingen van minister van Financiën Janet Yellen, die tegenover een subcommissie van de Amerikaanse Senaat zei dat de VS momenteel niet werkt aan een "algemene verzekering" voor bankdeposito’s, wogen daarnaast flink op koersvorming van kleinere bankaandelen.

In Azië blijven de beurzen vanochtend overwegend dichtbij huis met uitzondering van de Hang Seng index in Hongkong, die dankzij Tencent anderhalf procent wint. Het techbedrijf, waar het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang in heeft, klimt bijna zeven procent na vrijgave van meevallende winstcijfers woensdag nabeurs.

De Amerikaanse olie-future steeg daarnaast woensdagavond met 1,8 procent naar 70,90 dollar per vat. Vanochtend geeft de future weer een procent prijs,

Vandaag zal de aandacht vooral uitgaan naar de rentebesluiten van de centrale banken van het VK, Zwitserland en Noorwegen. Ook de wekelijkse steunaanvragen en de nieuwe woningverkopen in de VS kunnen op aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

AMG Advanced Metallurgical Group neemt een belang van 25 procent in Zinnwald Lithium. Het Duitse lithiumbedrijf voert een kapitaalverhoging door en daaraan neemt AMG deel. AMG schrijft in voor maximaal 124 miljoen nieuwe aandelen, tegen een prijs van 10,41 pence per aandeel. Dat is een premie van 10 procent.

Arcadis is met joint venture-partner VHB geselecteerd voor werkzaamheden aan een federaal gefinancierd infrastructuurproject in New York.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst verder nog op een adviesverlaging voor AkzoNobel. Volgens Van der Pol verlaagde ING het advies van Kopen naar Houden met een koersdoel van 73,50 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,7 procent tot 3.936,96 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 32.030,11 punten en de Nasdaq noteerde 1,6 procent lager op 11.669,96 punten.