Arcadis aan het werk met infraproject in New York Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is met joint venture-partner VHB geselecteerd voor werkzaamheden aan een federaal gefinancierd infrastructuurproject in New York met een totaalomvang van 700 miljoen dollar. Dit maakte het ingenieursbedrijf donderdagochtend bekend. Arcadis en VHB doen dit in opdracht van Metropolitan Transportation Authority. Arcadis biedt dit jaar en in 2024 de ingenieursdiensten aan voor de in totaal 100 projecten, verspreid over een periode van zestien maanden. Daarbij gaat het onder meer om het opzetten van busfaciliteiten en spoorlijnen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.