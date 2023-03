Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat Wall Street in het rood zette en de dollar deelt dalen.

In Engeland en Zwitserland vallen vandaag ook nog rentebesluiten.

IG voorziet een openingsverlies van 29 punten voor de Duitse DAX, een min van 21 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 13 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nog in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Britse consumentenprijzen in februari meer dan verwacht zijn gestegen. Op jaarbasis stegen de prijzen met 10,4 procent, waar door economen een stijging met 9,9 procent was voorzien. In januari steeg het prijspeil met 10,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Financials schommelden woensdag tussen winsten en verliezen. ABN AMRO daalde in Amsterdam 0,1 procent, terwijl ING 0,6 procent lager noteerde. In Brussel sloot KBC 0,3 procent lager. In Parijs ging de koers van het aandeel Société Générale onderuit met 1,1 procent, terwijl Crédit Agricole 0,1 procent daalde. Het aandeel Deutsche Bank daalde 1,8 procent, terwijl Commerzbank 7,4 procent hoger sloot.

Vastgoed deed het slecht. Unibail-Rodamco daalde 7,5 procent en Vonovia 4,5 procent.

In Frankfurt won Rheinmetall 2,9 procent, Zalando won 2,5 procent. Adidas noteerde 1,1 procent lager.

L'Oreal noteerde in Parijs 2,1 procent hoger, Danone won 1,6 procent, terwijl Pernod Ricard 2,0 procent hoger noteerde. Capgemini verloor 1,8 procent.

Euro STOXX 50 4.195,70 (+0,3%)

STOXX Europe 600 447,16 (+0,2%)

DAX 15.216,19 (+0,1%)

CAC 40 7.131,12 (+0,3%)

FTSE 100 7.566,84 (+0,4%)

SMI 10.782,28 (-0,1%)

AEX 741,80 (+0,8%)

BEL 20 3.666,07 (-0,5%)

FTSE MIB 26.523,33 (-0,1%)

IBEX 35 9.009,30 (-0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen, na woensdag lager te zijn gesloten, nadat de Fed de belangrijkste rente verhoogde met 25 basispunten

In lijn met de verwachting verhoogde de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate met 25 basispunten naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. De grootste verrassing kwam uit de dot-plot van de Amerikaanse centrale bank, die suggereert dat de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank het einde lijken te naderen.

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rente aan het eind van 2023 op een mediaan van 5,1 procent, wat gelijk is aan de prognose in december en erop wijst dat de rente dit jaar waarschijnlijk nog één keer met 25 basispunten zal worden verhoogd.

Daarnaast wijst het feit dat de centrale bank in 2023 wel aan een mediaan van 5,1 procent vasthoudt erop dat de centrale bank in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de rente dit jaar nog niet gaat verlagen, zei analist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

In een toelichting op het besluit zei Fed-voorzitter Jerome Powell "ingetogen economische groei" te zien, terwijl de inflatie hoog blijft. Hij herhaalde de toewijding van de centrale om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

De centrale bankier benadrukte eveneens dat de Amerikaanse centrale bank alle middelen zal gebruiken om de bankensector veilig en gezond te houden. Wat de schade is van de recente crisis in de sector, is voor de Fed nu nog lastig te bepalen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 3 procent. De marktindex steeg van 214,5 naar 221,0.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,8 procent hoger op 70,90 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago Fed-index, gevolgd door de nieuwe woningverkopen later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Nike rapporteerde omzetcijfers die boven verwachting waren. Het aandeel daalde ruim 3,5 procent, mogelijk omdat Nike zich zorgen maakt over de marges. Wel verhoogde de fabrikant van sportartikelen de omzetverwachting voor dit boekjaar. Nike verwacht dat de omzetgroei in de richting van de 10 procent zal gaan, waar eerder nog een percentage rond 5 procent was voorzien.



First Republic Bank daalde ruim 14,0 procent. Dinsdag nabeurs kwam de koers onder druk te staan, na een bericht in de Wall Street Journal dat de middelgrote Amerikaanse bank adviseurs van Lazard heeft ingehuurd om de strategische opties te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop.

GameStop meldde de eerste kwartaalwinst na zeven kwartalen verlies op rij, dankzij kostenbesparingen. Het aandeel noteerde bijna 40 procent hoger.

Virgin Orbit won ruim 34,0 procent, nadat Reuters meldde dat het bedrijf op het punt staat een investering van 200 miljoen dollar te krijgen via een private plaatsing.

Luminar Technologies kreeg een adviesverlaging van Goldman Sachs en stond circa 12,5 procent lager.

S&P 500 index 3.936,97 (-1,7%)

Dow Jones index 32.030,11 (-1,6%)

Nasdaq Composite 11.669,96 (-1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 27.425,07 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.280,61 (+0,5%)

Hang Seng 19.890,50 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0906. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0872 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0767 op de borden.

USD/JPY Yen 130,82

EUR/USD Euro 1,0906

EUR/JPY Yen 142,67

MACRO-AGENDA:

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

13:30 Chicago Fed index - Februari (VS)

15:00 Nieuwe woningverkopen - Februari (VS)

00:00 Norges Bank - Rentebesluit (Noo)

00:00 Swiss National Bank - Rentebesluit (Zwi)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 General Mills - Cijfers derde kwartaal (VS)