Beursblik: rentebesluit Fed conform verwachting

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De renteverhoging van de Federal Reserve van 25 basispunten was conform de verwachting, terwijl de ontwikkeling van de dot-plot wel verraste. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Met de verhoging van 25 basispunten laat de Amerikaanse centrale bank volgens Marey zien nog steeds serieus korte metten te willen maken met de hoge inflatie, maar toch ook voorzichtig te zijn vanwege de recente bankencrisis. Daarnaast wijst de analist op eerdere suggesties van de Fed en zijn bestuurders dat de Amerikaanse centrale bank zijn voorspellingen voor de federal funds rate verder opwaarts zou bijstellen. "Dit heeft de Fed voor 2023 niet gedaan, wat suggereert dat er nog één verhoging volgt van 25 basispunten, maar dat het dan toch echt voorbij is", aldus Marey. Daarnaast wijst het feit dat de centrale bank wel aan een mediaan van 5,1 procent vasthoudt tegen het einde van het jaar erop dat de centrale bank in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachtten, de rente nog niet gaat verlagen, voegde Marey toe. Bron: ABM Financial News

