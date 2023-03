Renteverhogingen Fed lijken einde te naderen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De serie renteverhogingen die de Federal Reserve doorvoerde, lijkt ten einde te gaan komen. Waar de centrale bank voorheen sprak van "aanhoudende verhogingen", werd dit woensdag niet herhaald. In plaats daarvan zei de Fed dat "wat aanvullende beleidsaanscherpingen passend kunnen zijn". Daarmee klinkt de Fed meer dovish dan voorheen. Woensdag besloot de Fed de rente met 25 basispunten te verhogen, zoals ook was verwacht. Een klein deel van de markt hield er rekening mee dat de Fed de rente niet zou verhogen vandaag. Bron: ABM Financial News

