AMG neemt belang in Zinnwald Lithium

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group neemt een belang van 25 procent in Zinnwald Lithium. Dat maakte AMG woensdag nabeurs bekend.

Het Duitse lithiumbedrijf voert een kapitaalverhoging door en daaraan neemt AMG deel.

AMG schrijft in voor maximaal 124 miljoen nieuwe aandelen, tegen een prijs van 10,41 pence per aandeel. Dat is een premie van 10 procent van de gemiddelde slotkoers van Zinnwald in de twintig dagen tot en met 20 maart.

"De investering van AMG in Zinnwald is een waardevolle strategische kans. Als een partner van Zinnwald, zullen we een definitieve haalbaarheidsstudie doen naar hun project in Oost-Europa. Een basis voor grondstof vlakbij onze activiteiten in Bitterfeld heeft duidelijke logistieke en strategische voordelen voor AMG en we zien uit naar samenwerking met Zinnwald in dit project", aldus de CEO van AMG.

Zinnwald heeft een notering aan de AIM. Het bedrijf wil een belangrijke toeleverancier worden voor de snelgroeiende branche voor batterijenproducenten in Europa. Het project in Duitsland zou zich in 3,3 jaar terugbetalen, volgens een analyse. Het bevindt zich in het hart van de Europese chemie- en autoindustrie en kan één van de meeste geavanceerde lithiumproductielocaties in Europa worden, volgens Zinnwald.