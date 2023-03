Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 447,16 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.216,19 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.131,12 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.566,84 punten.

Beleggers maakten zich op voor het rentebesluit van de Fed. Door de afnemende spanningen in de financiële sector is het waarschijnlijker geworden dat de Fed later vandaag zijn beleidsrente weer zal verhogen. De zich snel ontwikkelende bankencrisis veroorzaakte een plotseling conflict voor de Fed tussen stabiliteit in de bankensector en prijsstabiliteit, terwijl de inflatie hoog blijft.

"Verhogen of niet verhogen, dat is de vraag die vandaag het risicosentiment domineerde", zei CMC Markets.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Britse consumentenprijzen in februari meer dan verwacht zijn gestegen. Op jaarbasis stegen de prijzen met 10,4 procent, waar door economen een stijging met 9,9 procent was voorzien. In januari steeg het prijspeil met 10,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0767. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0770 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0767 op de borden.

Olie noteerde woensdag 0,6 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Financials schommelden woensdag tussen winsten en verliezen. ABN AMRO daalde in Amsterdam 0,1 procent, terwijl ING 0,6 procent lager noteerde. In Brussel sloot KBC 0,3 procent lager. In Parijs ging de koers van het aandeel Société Générale onderuit met 1,1 procent, terwijl Crédit Agricole 0,1 procent daalde. Het aandeel Deutsche Bank daalde 1,8 procent, terwijl Commerzbank 7,4 procent hoger sloot.

Vastgoed deed het slecht. Unibail-Rodamco daalde 7,5 procent en Vonovia 4,5 procent.

In Frankfurt won Rheinmetall 2,9 procent, Zalando won 2,5 procent. Adidas noteerde 1,1 procent lager.

L'Oreal noteerde in Parijs 2,1 procent hoger, Danone won 1,6 procent, terwijl Pernod Ricard 2,0 procent hoger noteerde. Capgemini verloor 1,8 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 3.997,64 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.