Verzekeraars onderuit in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit.

De AEX eindigde 0,8 procent hoger, met steun van hogere koersen voor technologie-aandelen, terwijl de financiele waarden een stap terug deden na het herstel van dinsdag.

De beurzen zijn in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat spannender is dan gebruikelijk na het omvallen van de Silicon Valley Bank en de redding van Credit Suisse in de afgelopen weken.

Volgens Naeem Aslam van Zaye Capital Markets staat de geloofwaardigheid van de Amerikaanse centrale bank op het spel. "De markt wijst de Fed aan als schuldige voor de huidige bankencrisis. Toch zagen we in de afgelopen dagen een significant herstel in de koersen van regionale banken als gevolg van uitspraken van het ministerie van Financiën", aldus Aslam.

Minister Janet Yellen zei dinsdag dat de regering kan ingrijpen om spaarders bij andere banken te beschermen wanneer toezichthouders een risico zien voor een 'bank run'. "Feit is dat de problemen nog lang niet opgelost zijn", zo stelde Aslam.

De CME FedWatch Tool laat zien dat een grote meerderheid in de markt uitgaat van een renteverhoging met 25 basispunten vandaag. Bij de vorige beleidsvergadering werd de rente ook met 25 basispunten verhoogd. "De Fed kan het wat rustiger aan doen, maar de rentes niet verhogen zou niet bepaald de juiste keuze zijn", meent strateeg Thierry Wizman van Macquarie. Hij wijst erop dat de bankencrisis plaatsvindt terwijl de werkloosheid in de VS erg laag is en de inflatie hoog blijft. "Dit vraagt om een compromis van de Fed, en dat is een renteverhoging met 25 basispunten."

Het wordt volgens Lynx bovendien "zeer belangrijk" voor de Fed om goed uit te leggen hoe ze de situatie analyseert. Ook zal veel aandacht gaan naar de dot plot, die de door Fed-bestuurders verwachte stand van de rente aanduidt. Als de Fed deze grafiek achterwege laat, zou dat een signaal zijn van bezorgdheid, aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

De Britse inflatie blijft intussen torenhoog, met 10,4 procent in februari, hoger dan de 10,1 procent in januari. Dit betekent dat de Bank of England donderdag moeilijk kan besluiten de rente niet verder te verhogen.

In de namiddag bleken de voorraden ruwe olie in de VS te zijn gestegen in de afgelopen week, terwijl de benzine- en stookolievoorraden daalden. De olieprijs steeg licht.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0797.

Stijgers en dalers

Het optimisme rond financiele aandelen van dinsdag duurde woensdagochtend nog voort, maar verdween aan het einde van de dag. ING en de verzekeraars leverde hun winsten in en sloten lager. Aegon leverde 3 procent in en was daarmee de grootste daler.

Prosus, met een plus van bijna 3 procent, en de voedingsfondsen Unilever en Heineken behoorden tot de winnaars. Ook halfgeleiderbedrijven waren in trek. Prosus reageerde mogelijk op de kwartaalcijfers en dividendverhoging van Tencent, waarin het een groot belang heeft.

In de AMX won TKH 6 procent na een koersdoelverhoging door ING. FlowTraders steeg ruim 2 procent. Allfunds daalde met 2 procent en de vastgoedfondsen WDP, CTP en Eurocommercial Properties verloren 2 tot 3 procent. Ook elders in Europa hadden vastgoedaandelen het lastig.

Avantium kreeg een koersdoelverlaging van Degroof Petercam, van 6,50 naar 5,50 euro. Degroof vond de jaarcijfers tegenvallen, door hogere kosten en lagere subsidies. Het aandeel verloor 6 procent. Houtveredelaar Accsys verloor bijna 5 procent.

Smallcap Ebusco schreef 2,6 procent bij. Qbuzz plaatste een bestelling bij Ebusco voor de levering van 63 bussen. Financiële details werden niet gemeld.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen deden het rustig aan in aanloop naar de Fed.