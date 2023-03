Video: bankencrisis zorgt voor pijn bij bedrijven met lage kredietwaardigheid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eén van de logische plekken waar het na de bankencrisis nog meer mis zou kunnen gaan, is de markt voor junkbonds. Dit zegt Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland voor de camera van ABM Financial News. De bankencrisis riep bij de strateeg de vraag op waar het rentebeleid van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve nog meer pijn kan gaan doen. Daalder komt daarbij uit bij bedrijven met een lage kredietwaardigheid. Een blik op het aflossingsschema van bedrijven laat zien dat het vanaf 2026 mogelijk pas gaat wringen. "Op zich goed nieuws, maar dit kan ook negatief zijn", aldus Daalder. "Het duurt een paar jaar voor een renteverhoging van de Fed ook daadwerkelijk terugkomt in het bedrijfsleven." Klik hier voor: bankencrisis zorgt voor pijn bij bedrijven met lage kredietwaardigheid Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.