UBS wil recent uitgegeven obligaties alweer terugkopen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse bank UBS wil obligaties die de bank enkele dagen geleden heeft uitgegeven al weer terugkopen. Dit meldde de bank, die zondag in een noodoperatie concurrent Credit Suisse overnam. Het gaat om vastrentende leningen van 1,5 miljard en 1,25 miljard euro, met looptijden tot respectievelijk maart 2028 en maart 2032. Deze werden uitgegeven op 19 maart. Naar aanleiding van de reddingsoperaties heeft UBS besloten om de leningen weer terug te kopen. UBS biedt 99,932 percent van de hoofdsom op de lening tot 2028 en 99,518 procent op de lening tot 3023. Het gaat dus niet om de veelbesproken Additional Tier 1-obligaties van Credit Suisse, die door de Zwitserse toezichthouders werden afgeschreven naar nul, terwijl aandeelhouders nog een klein bedrag overhielden aan de overname door UBS. Bron: ABM Financial News

