ASR neemt schadebedrijven Soople en Fixxer over

(ABM FN-Dow Jones) ASR heeft een meerderheidsbelang genomen in schadeherstelbedrijf Soople en een minderheidsbelang in het digitale platform voor schadeklanten Fixxer. Dat maakte de verzekeraar woensdag bekend. "Beide ondernemingen beschikking over specialistische kennis waarmee ASR een volgende stap kan zetten in haar strategie als duurzame schadeverzekeraar", stelde ASR. ASR neemt een belang van 70 procent in Soople, dat voor 30 procent in handen blijft van Plegt-Vos. Soople levert duurzame hersteldiensten. Het belang in Fixxer is 49,98 procent. De rest is in handen van het Belgische Belfius Insurance. Fixxer gebruikt het digitale platform van Belfius, dat oorspronkelijk bedoeld was om klanten met schade in contact te brengen met professionele vaklui om herstelwerk aan hun woning te laten uitvoeren. Inmiddels is ook 'herstel in natura' een optie. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News