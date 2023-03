Nike waarschuwt voor marges na sterk resultaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft zijn omzetverwachting voor het lopende gebroken boekjaar verhoogd, nadat in het derde kwartaal de winst ruim boven de verwachtingen uitkwam, maar waarschuwde wel voor de marges. Dat maakte de sportartikelenfabrikant dinsdag nabeurs bekend. De winst daalde met 9 procent tot 0,79 dollar per aandeel. Dat was een veel kleinere daling dat de afname met 35 procent tot 0,56 dollar die analisten gemiddeld hadden voorzien. De omzet steeg met 14 procent tot 12,4 miljard dollar. Ook dit was beter dan de groei van 6 procent die was voorspeld. De brutomarges daalde wel met 3,3 procentpunt tot 43,3 procent. Dat was meer dan in sommige voorspellingen. Nike ruimde voorraden op maar moest hierbij wel flinke kortingen verstrekken, wat de hogere omzet en lagere marges verklaart. Ook andere factoren speelden een rol. De waarde van de voorraden steeg ondanks de opruimingen met 16 procent tot 8,9 miljard dollar, door hogere kosten voor inkoop en vervoer. Dit liet de kaspositie met 20 procent dalen tot 10,8 miljard dollar. Productinnovatie zorgt voor sterke vraag van consumenten, meldde Nike dinsdag. Toch neemt de druk op het consumentenvertrouwen toe en houdt het bedrijf dit goed in de gaten, net als de onzekerheid in het macro-economische klimaat, aldus het bedrijf. Outlook Nike verwacht dat de omzetgroei dit jaar in de richting van de 10 procent zal gaan, waar eerder nog een percentage rond 5 procent was voorzien. De marge blijft onder druk staan, verwacht het bedrijf, omdat meer overtollige voorraden moeten worden opgeruimd. Het boekjaar zal wel worden afgesloten met gezonde voorraadniveaus, aldus CEO John Donahoe. Het aandeel Nike lijkt woensdag iets lager te gaan openen. Bron: ABM Financial News

