Winst voor GameStop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GameStop heeft het afgelopen kwartaal winst geboekt en dat levert een flinke koersstijging op. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse retailer van computerspellen. GameStop boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 48,2 miljoen dollar, na een verlies van 147,5 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet bedroeg 2,23 miljard dollar, fractioneel lager dan de 2,25 miljard dollar een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden bij een omzet van 2,18 miljard dollar op een nettoverlies voor GameStop. In heel 2022 behaalde GameStop een omzet van ruim 5,9 miljard dollar, iets minder dan in 2021. Op die omzet leed het bedrijf een verlies van 313 miljoen dollar. Dat is wel minder dan het verlies van 381 miljoen dollar in 2021. Aan het einde van het kwartaal had het bedrijf 1,39 miljard dollar aan kasmiddelen en effecten die eenvoudig te gelde kunnen worden gemaakt. GameStop zei zich te blijven richten op efficiëntie, winstgevendheid en "pragmatische groei". Het aandeel GameStop noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs ruim 50 procent hoger. Bron: ABM Financial News

