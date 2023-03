Vlakke futures op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, na de winst van dinsdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het groen. Beleggers zijn in afwachting van het lastige rentebesluit dat de Federal Reserve moet maken. De markten prijzen een kans van ruim 90 procent in dat de rente met 25 basispunten wordt verhoogd. De rest van de markt denkt dat de Fed de rente ongemoeid zal laten. Daarnaast zal het belangrijk zijn wat de Fed zegt over de huidige onrust op de markten en of ze na vandaag nog meer renteverhogingen verwachten, stelde Deutsche Bank. De Britse inflatie blijkt intussen weer te stijgen en blijft in de dubbele cijfers. Donderdag maakt de Bank of England zijn rentebesluit bekend, net als de Zwitserse centrale bank. "Nu de inflatie ruim boven de doelstelling van de BoE blijft, is er een sterker argument om door te gaan met een renteverhoging, zelfs in een periode van verhoogde onzekerheid in de markt", stelde Moneyfarm. De olieprijs was min of meer stabiel. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent tot 69,48 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,3 procent goedkoper werd op 75,11 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0791. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0769 op de borden. Bedrijfsnieuws Array Technologies daalde in de handel voorbeurs 2 procent na kwartaalcijfers. First Republic Bank staat 2 procent hoger in de handel voorbeurs. Dinsdag daalde de koers in de handel nabeurs na een bericht in de Wall Street Journal dat de middelgrote Amerikaanse bank adviseurs van Lazard heeft ingehuurd om de strategische opties te onderzoeken, waaronder een mogelijke verkoop. GameStop meldde de eerste kwartaalwinst na zeven kwartalen verlies, dankzij kostenbesparingen. Het aandeel schoot omhoog met 40 procent voorbeurs. Luminar Technologies kreeg een adviesverlaging van Goldman Sachs en stond 8 procent lager. Nike rapporteerde omzetcijfers die boven verwachting waren. Het aandeel daalde voorbeurs toch licht, mogelijk omdat de marges krompen. Slotstanden De S&P500 index sloot dinsdag 1,3 procent hoger op 4.002,87 punten, de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 32.560,60 punten en technologie-index Nasdaq werd 1,6 procent meer waard op 11.860,11 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.