Valuta: euro kruipt omhoog op dag van Fed

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond de 1,08 dollar op de verwachting dat de Federal Reserve woensdagavond inderdaad besluit de rente met 25 basispunten te verhogen, mede tegen de achtergrond van de onrust in de bankensector. "Dat zet de dollar wat lager", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Die onrust is nog niet helemaal weg, waardoor de valutamarkt fragiel en volatiel blijft", aldus de analist. Veel beweging zat er vandaag in de sterling, die flink steeg ten opzichte van de dollar. "De Britse inflatie steeg onverwacht en niet zo'n beetje ook en dat bracht de markt ertoe rekening te houden met een renteverhoging door de Bank of England van 25 basispunten, terwijl eerder de markt rekening hield met een ongewijzigde rente", aldus Mevissen. De Britse consumentenprijzen liepen in februari meer op dan verwacht en kwam op jaarbasis 10,4 procent hoger uit. Op maandbasis stegen de prijzen met 1,1 procent, terwijl in januari de prijzen nog met 0,6 procent daalden ten opzichte van december. De verwachting hiervoor lag op een stijging met 0,7 procent op maandbasis. De Britse producentenprijzen stegen in februari minder hard, met 12,7 procent op jaarbasis tegen een stijging van 14,7 procent in januari. De verwachting lag op een stijging van 12,4 procent van de producentenprijzen. De Bank of England maakt donderdag het rentebesluit bekend. Ook de Noorse centrale bank en de centrale bank van Zwitserland staan dan op de agenda voor een rentebesluit. In de Verenigde Staten gaat de aandacht woensdag, voordat de Fed met het rentebesluit naar buiten komt, uit naar de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0786 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8783 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent tot 1,2284 dollar. Bron: ABM Financial News

