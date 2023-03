Kleine omzetgroei voor Tencent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Tencent heeft in het vierde kwartaal de omzet fractioneel zien stijgen, terwijl de winst een stuk harder steeg. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waar het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang in heeft. In het afgelopen kwartaal boekte Tencent een omzet van 145,0 miljard yuan, omgerekend ruim 19 miljard euro. Dit is een half procent meer dan een jaar eerder, mede dankzij een omzetgroei van 5 procent bij de divisie International Games. Bij games voor de Chinese markt zag Tencent wel een omzetdaling van 6 procent. Afgelopen jaar troffen de Chinese autoriteiten maatregelen om gameverslaving, vooral onder jongeren, aan te pakken. Verder stegen ook de online advertentie-inkomsten met 15 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een kwartaalomzet van net geen 144 miljard yuan. De nettowinst van Tencent steeg beduidend meer, met 19 procent op jaarbasis tot 29,7 miljard yuan. Analisten hadden een winst van bijna 29 miljard yuan voorzien. In heel 2022 daalde de omzet van Tencent wel, met 1 procent tot 555 miljard yuan. De winst daalde met 7 procent tot 116 miljard yuan. Over 2022 keert Tencent een dividend uit van 2,40 Hongkong dollar per aandeel. Dat is flink meer dan de 1,60 dollar over 2021. Bron: ABM Financial News

