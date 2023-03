Crédit Agricole en Stellantis nemen activiteiten ALD over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Crédit Agricole en Stellantis gaan de activiteiten van autoleasingbedrijf ALD overnemen in zes landen. Dit maakten beide partijen woensdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Het betreft de activiteiten in Ierland, Portugal, Luxemburg, Tsjechië, Finland en Noorwegen. ALD, dat onderdeel is van de Franse bank Société Générale, stoot de activiteiten in deze landen af in de hoop groen licht te krijgen om zijn sectorgenoot Leaseplan over te nemen. Afronding van de deal is daarbij afhankelijk van de Europese goedkeuring voor de overname van LeasePlan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.