Beursblik: geduld nodig bij Avantium

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft een hoger dan voorziene omzet geboekt in 2022, maar de kosten vielen juist hoger uit dan verwacht, waardoor de EBITDA en het nettoresultaat conform verwachting waren. Dit bleek woensdag uit een rapport van ING na cijfers van Avantium. ING vond het belangrijkste dat Avantium de kosteninflatie van de FDCA-fabriek duidelijk heeft, wijzend op een impact van 15 tot 25 miljoen euro. De financieringspositie is volgens ING 'robuust', terwijl de kaspositie op jaarbasis bijna verdubbelde. De verwachting dat de FDCA-fabriek in het tweede kwartaal van 2024 operationeel is, en 12 tot 24 maanden later de volledige productiecapaciteit benut, is voor ING reden om het koopadvies te handhaven bij een koersdoel van 10,95 euro. Het aandeel Avantium noteerde woensdagochtend op een licht hoger Damrak 1,1 procent lager op 4,20 euro. Bron: ABM Financial News

